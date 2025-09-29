Aus nach zwei Jahren Warum der Nachtzug von Halle nach Paris eingestellt wird
Erst fiel der Nachtzug zwischen Berlin und Paris via Halle wegen Bauarbeiten immer wieder aus, mittlerweile steht Halle als Stopp nur noch in einer Richtung im Fahrplan. Warum im Dezember komplett Schluss ist.
29.09.2025, 16:49
Halle/MZ - Nun lässt sich feststellen: Es ist ein Sterben auf Raten. Derzeit legt der im Dezember 2023 mit großem PR-Pomp eingeführte Nachtzug zwischen Berlin und Paris via Halle nur noch in einer Richtung einen Stopp in Sachsen-Anhalt ein.