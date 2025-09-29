Erst fiel der Nachtzug zwischen Berlin und Paris via Halle wegen Bauarbeiten immer wieder aus, mittlerweile steht Halle als Stopp nur noch in einer Richtung im Fahrplan. Warum im Dezember komplett Schluss ist.

Warum der Nachtzug von Halle nach Paris eingestellt wird

Nachts per Zug von Halle nach Paris: Das ist bald nicht mehr möglich. Im Dezember wird die Verbindung eingestellt.

Halle/MZ - Nun lässt sich feststellen: Es ist ein Sterben auf Raten. Derzeit legt der im Dezember 2023 mit großem PR-Pomp eingeführte Nachtzug zwischen Berlin und Paris via Halle nur noch in einer Richtung einen Stopp in Sachsen-Anhalt ein.