27 Vereine haben sich beim fünften Fest der Vereine auf dem Marktplatz in Köthen vorgestellt. Darunter waren auch Neulinge.

Für neue Hobbys geworben: 27 Vereine waren beim Fest der Vereine in Köthen dabei

Der Vorsitzende des Polizeisportvereins 05 Köthen, René Loos (li.), stellte die Abteilung Fechten vor.

Köthen/MZ - Wie viele Vereine die Stadt hat, merkt Jens Niemand immer wieder, wenn er das Fest der Vereine organisiert. „Ich stoße jedes Jahr auf Vereine, von denen ich nicht wusste, dass es sie gibt“, sagt der Mitarbeiter der Stadtverwaltung. Am Samstag hat Köthen sein fünftes Fest der Vereine erlebt. 27 haben sich auf dem Marktplatz vorgestellt.