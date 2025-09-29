weather wolkig
27 Vereine haben sich beim fünften Fest der Vereine auf dem Marktplatz in Köthen vorgestellt. Darunter waren auch Neulinge.

Von Stefanie Greiner Aktualisiert: 29.09.2025, 18:38
Der Vorsitzende des Polizeisportvereins 05 Köthen, René Loos (li.), stellte die Abteilung Fechten vor.
Der Vorsitzende des Polizeisportvereins 05 Köthen, René Loos (li.), stellte die Abteilung Fechten vor. (Foto: Ute Nicklisch)

Köthen/MZ - Wie viele Vereine die Stadt hat, merkt Jens Niemand immer wieder, wenn er das Fest der Vereine organisiert. „Ich stoße jedes Jahr auf Vereine, von denen ich nicht wusste, dass es sie gibt“, sagt der Mitarbeiter der Stadtverwaltung. Am Samstag hat Köthen sein fünftes Fest der Vereine erlebt. 27 haben sich auf dem Marktplatz vorgestellt.