Nach zwei Jahren bricht Trinkwasserleitung unter der Rosa-Luxemburg-Straße in Jessen erneut und damit zum dritten Mal innerhalb von acht Jahren. Wie die Situation ist.

Mit Bagger und hydraulischem Meißel schaffen sich die Mitarbeiter des WAZV nach dem Rohrbruch Baufreiheit in der Rosa-Luxemburg-Straße.

Jessen/MZ. - Die Rosa-Luxemburg-Straße/Bundesstraße 187 ist seit der Nacht zu Sonntag auf einem Teilstück für die Durchfahrt voll gesperrt. Es handelt sich um den Abschnitt zwischen der Einmündung zur Arnsdorfer Reihe und jener zur Alten Wittenberger Straße. Wie die MZ bereits kurz berichtete, liegt die Ursache in einem Bruch der Trinkwasserleitung in diesem Straßenbereich. Die Umleitung führt wie bereits 2023 beim bis dato letzten Wasserrohrbruch wieder über die Arnsdorfer Reihe und die Alte Wittenberger Straße in beiden Richtungen.