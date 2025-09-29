weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  Torhüter fehlt mehrere Wochen: Bulls reagieren auf den Ausfall von Kristian: Bis wann ein Ersatz für den verletzten Goalie kommen soll

Bulls-Goalie Kai Kristian musste sich schon in der Sommerpause einer Operation unterziehen und fällt nun erneut mehrere Wochen beim Eishockey-Oberligisten aus. Wie Bulls-Sportchef Christian Hommel mit der Hiobsbotschaft umgeht.

Von Christopher KItsche Aktualisiert: 29.09.2025, 18:15
Bei den Bulls muss ein Ersatz für den verletzten Goalie Kai Kristian her.
Bei den Bulls muss ein Ersatz für den verletzten Goalie Kai Kristian her. Foto: Objektfoto

Halle/MZ - Nach der Hiobsbotschaft vergeudete Christian Hommel keine Zeit mit Wehklagen. Der Sportdirektor der Saale Bulls griff sofort zum Handy und machte sich auf die Suche – mit Erfolg. Zeitnah will er einen Ersatz für Goalie Kai Kristian präsentieren, kündigte Hommel am Montag im Gespräch mit der MZ an. Kristian wird dem halleschen Eishockey-Oberligisten mehrere Wochen wegen einer nicht näher benannten Unterkörperverletzung fehlen.