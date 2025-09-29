Feuer auf dem Chemiestandort Leuna: Hausmüll brennt an der Müllverbrennungsanlage

Bei der MVV Umwelt Asset am Chemiestandort in Leuna ist am Montagabend ein Feuer ausgebrochen. Verletzt wurde dabei niemand.

Auf dem Gelände der Müllverbrennungsanlage der MVV Umwelt Asset in Leuna hat es gebrannt.

Leuna/MZ. - Am Montagabend hat sich über dem Chemiestandort in Leuna eine Rauchsäule ausgebreitet. Nach ersten Erkenntnissen ist bei der Firma MMV Umwelt Asset, der Müllverbrennung am Standort, ein Feuer ausgebrochen.

Um 17.30 Uhr ist die Werkfeuerwehr nach Arlamierung ausgerückt, bestägtigt eine Sprecherin der Infra Leuna, die die Werkfeuerwehr betreibt. Andere Wehren wurden für den Einsatz nicht benötigt. Entzündet hat sich Hausmüll in einem Hausmüllbunker, heißt es von der MVV auf Nachfrage der MZ. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Feuer ist am Abend unter Kontrolle

Die WarnApp Nina wurde zudem über die Leitstelle des Saalekreises ausgelöst. Sie warnte vor Sichteinschränkungen und Geruchsbelästigungen. Eine Gefahr für umliegende Bürger habe nicht bestanden.

Um 19.30 Uhr haben die Löscharbeiten noch angedauert, heißt es von MVV. Das Feuer sei jedoch unter Kontrolle.