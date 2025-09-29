Das Bahnmuseum in Halle steht vor dem Aus, im Kaufhof laufen auf Hochtouren die Arbeiten und die Pläne für die Neueröffnung, der HFC verliert weiter und rutscht immer tiefer in die Krise: Im Newsblog lesen Sie alles, was heute, am Montag, 29. September 2025, in Halle wichtig ist.

Was war vor dem Wochenende? Hier finden Sie den Newsblog von Freitag, 26. September.

7.32 Uhr: 2023 hat Gerlinda Ammerhöfer ihre Tochter verloren. Ihr Herz und die Nieren retteten anderen Menschen das Leben.

Gerlinda Ammerhöfer (links), hier mit Christa Wachsmuth von der Deutschen Stiftung Organspende, hat vor zwei Jahren ihre Tochter verloren. Für ihre Jana hat sie einen Stein bemalt. (Foto: Dirk Skrzypczak)

Lesen Sie hier die ganze Geschichte dazu, wie die Mutter damit umgeht.

Bundesfrauenkonferenz diskutiert in Halle

6.51 Uhr: Es gibt Spitzenwerte im Osten: Überalterung, Abwanderung und Frauenmangel.

Lockeres Gespräch zum Finale der Bundesfrauenkonferenz der Grünen in Halle: Bundestagsmitglied Ricarda Lang, Gesine Märtens, (ehem. Staatssekretärin für Gleichstellung in Sachsen) und Autorin Marlen Hobrack (v.li.) diskutierten über Herkunft, Ungleichheit und die Frage: Wer ist hier die Klassenbeste? (Foto: Jessica Quick)

Was passiert in einem Bundesland, in dem die Frauen fehlen? Die Bundesfrauenkonferenz der Grünen wollte in Halle Antworten finden.

Lesen Sie heute von Dirk Skrzypczak: Blick in den neuen Kaufhof - dort gibt es das „Wunder von Halle“

Hier in Halle schreibt Ihnen heute Dirk Skrzypczak. (Grafik: Tobias Büttner)

HFC: Durch ein Traumtor noch tiefer in der Krise

6.28 Uhr: Ein Traumtor stürzt den Halleschen FC immer weiter in die Krise: Er verliert auch bei Angstgegner FSV Zwickau.

Theo Gunnar Martens (r.), hier im Zweikampf mit Halles Marius Hauptmann, traf traumhaft gegen den HFC. ((Foto: Imago/Kruczynski))

Lesen Sie hier, was Trainer Robert Schröder bemängelt und ob er jetzt um seinen Job fürchten muss.

Schock bei Eisenbahnfans: DB-Museum in Halle schließt

6.17 Uhr: Sie ist eine Legende und gehört zu den Stars im DB Museum Halle: die Schnellzugdampflok „03 1010“. Von 1982 bis 2015 war das stählerne Ross (1940 in Dienst gestellt) die schnellste kohlegefeuerte Dampflok in Deutschland.

Das Bahnmuseum in Halle steht vor dem Aus. (Archivfoto: Katja Pausch)

Wird sie bald nie wieder öffentlich zu sehen sein? Drei Museen unterhält eine Stiftung in Deutschland, darunter in Halle. Doch in der Saalestadt ist bald Schluss.

Kaufhof in Halle: So sieht es auf der Baustelle aus

5.53 Uhr: Im Dezember 2022 schloss Galeria Karstadt Kaufhof auf dem Markt seine Türen. Seit März wird im Haus 2 intensiv gearbeitet. Die Neueröffnung rückt näher.

Noch wird im ehemaligen Kaufhof - hier das Dachgeschoss - noch intensiv gearbeitet. (Foto: Dirk Skrzypczak)

Wir werfen einen Blick in den neuen Kaufhof in Halle und erzählen Ihnen, wann der Super-Intersport eröffnet und welches spanische Restaurant neu kommt.