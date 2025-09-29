In Rekordzeit wird das einstige Shoppingcenter wiedereröffnet - mit neuen und interessanten Mietern. Ebenfalls Gesprächsthema: Die Bahn schließt ihr Museum. Die Empörung ist groß.

Blick in den neuen Kaufhof - dort gibt es das „Wunder von Halle“

Es war ein Schock, als Galeria Karstadt den Kaufhof in Halle für immer aufgab. Für den Markt eine Katastrophe. Doch in Haus 2 passiert Erstaunliches. Seit Frühjahr wird dort gearbeitet. Und nun steht auch der Termin für die Neueröffnung fest. Die Hallenser können sich jedenfalls freuen. Eine Restaurantkette kommt neu nach Halle, die es bislang nur im „Westen“ gibt.

Weniger gute Neuigkeiten kommen aus dem DB Museum an der Berliner Brücke. Die Bahn wird es Ende des Jahres schließen. Schock und Empörung sind groß, auch bei Halles OB Alexander Vogt. Wie der Konzern seine Entscheidung begründet, lesen Sie hier.

Apropos OB. Er will noch einen Versuch starten, das Lichterfest doch noch zu retten. Kann das funktionieren? Die Skepsis ist jedenfalls groß.

Die neue Woche startet kühl, aber nicht unfreundlich. Der Herbst ist da. Genießen Sie die Natur, die ihre Farben umstellt. Ich finde das jedenfalls faszinierend. Immer wieder.

Ihr Dirk Skrzypczak