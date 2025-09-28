Drei Museen unterhält eine Stiftung in Deutschland, darunter in Halle. Doch in der Saalestadt ist bald Schluss. Halles OB Alexander Vogt ist vor Wut auf der Palme.

DB Museum in Halle schließt - was wird aus Legenden wie der Schnellzugdampflok 03 1010?

Das wird in Halle künftig nicht mehr möglich sein: Auf Tuchfühlung mit den imposanten Dampfloks zu gehen.

Halle (Saale)/MZ - Sie ist eine Legende und gehört zu den Stars im DB Museum Halle: die Schnellzugdampflok „03 1010“. Von 1982 bis 2015 war das stählerne Ross (1940 in Dienst gestellt) die schnellste kohlegefeuerte Dampflok in Deutschland. Wird sie bald nie wieder öffentlich zu sehen sein? In einer Einrichtung, die Massen anzieht?