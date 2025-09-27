Packendes Duell Boxkampf im Ballhaus endet unentschieden: Ascherslebener Julian Vogel bleibt WBO-Juniorenweltmeister
Der Ascherslebener Boxer Julian Vogel ist weiterhin WBO-Juniorenweltmeister. Nachdem der Kampf gegen Sami Ahmeti unentschieden ausgegangen ist, könnte es womöglich eine Revanche geben.
28.09.2025, 00:37
Aschersleben/MZ - Die Ballhaus-Arena tobt! Julian Vogel hat es tatsächlich geschafft, seinen Titel zu verteidigen. Triumphierend streckt der 22-Jährige in seiner Heimatstadt Aschersleben den Weltmeistergürtel der WBO-Junioren im Superweltergewicht in die Höhe und feiert, auch wenn der Box-Kampf etwas anders verlaufen ist, als erwartet.