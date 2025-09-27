Der Ascherslebener Boxer Julian Vogel ist weiterhin WBO-Juniorenweltmeister. Nachdem der Kampf gegen Sami Ahmeti unentschieden ausgegangen ist, könnte es womöglich eine Revanche geben.

Titelverteidiger Julian Vogel (links) und Herausforderer Sami Ahmeti geben sich beim Boxkampf um den Weltmeistertitel der WBO-Junioren nichts. Am Ende steht es unentschieden.

Aschersleben/MZ - Die Ballhaus-Arena tobt! Julian Vogel hat es tatsächlich geschafft, seinen Titel zu verteidigen. Triumphierend streckt der 22-Jährige in seiner Heimatstadt Aschersleben den Weltmeistergürtel der WBO-Junioren im Superweltergewicht in die Höhe und feiert, auch wenn der Box-Kampf etwas anders verlaufen ist, als erwartet.