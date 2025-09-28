Bildung in Dessau-Rosslau Nach zehn Jahren Sanierungsarbeiten: Sekundarschule Roßlau feiert Einweihung
Die Sekundarschule Roßlau hat am Donnerstag offiziell ihre Einweihung gefeiert. In ihrer Rede blickte Schulleiterin Beate Krüger auf die vergangenen zehn Jahre zurück.
28.09.2025, 08:00
Roßlau/MZ. - „Heute ist ein Tag, der uns allen in Erinnerung bleiben wird. Vor uns steht nicht nur ein neues Schulgebäude – vor uns liegt ein neuer Anfang, ein Ort voller Möglichkeiten, voller Begegnungen, voller Zukunft.“ Mit diesen Worten hat Nic Schmidt, einer der 412 Schüler der Sekundarschule Roßlau, am Donnerstag, 25. September, die offizielle Einweihungsfeier des sanierten Schulgebäudes in der Goethestraße eröffnet.