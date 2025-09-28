Die Sekundarschule Roßlau hat am Donnerstag offiziell ihre Einweihung gefeiert. In ihrer Rede blickte Schulleiterin Beate Krüger auf die vergangenen zehn Jahre zurück.

Schüler haben das Programm der Festveranstaltung zur feierlichen Einweihung der Sekundarschule Roßlau mitgestaltet und in der Aula aufgeführt.

Roßlau/MZ. - „Heute ist ein Tag, der uns allen in Erinnerung bleiben wird. Vor uns steht nicht nur ein neues Schulgebäude – vor uns liegt ein neuer Anfang, ein Ort voller Möglichkeiten, voller Begegnungen, voller Zukunft.“ Mit diesen Worten hat Nic Schmidt, einer der 412 Schüler der Sekundarschule Roßlau, am Donnerstag, 25. September, die offizielle Einweihungsfeier des sanierten Schulgebäudes in der Goethestraße eröffnet.