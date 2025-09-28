In der Nacht zum Dienstag ist ein Lager des Lützener Bauhofs ausgebrannt. Nach ersten Begutachtungen wird das Ausmaß der Schäden und Verluste nur schrittweise deutlich.

Wie groß die Schäden nach dem Bauhofbrand in Lützen wirklich sind

Lützen - Von 60.000 Euro Schaden waren erste Schätzungen der Polizei ausgegangen, als in der Nacht zu Dienstag ein Lagergebäude im Lützener Bauhof Opfer eines Brandes wurde. Nun, wenige Tage später, wird deutlich: Der Schaden ist weitaus größer.