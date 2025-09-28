Nach 17 Jahren wollte Jeannine Kampe was anderes machen, tauschte den Schreibtisch in der elterlichen Spedition gegen den Platz auf dem Beifahrersitz – als Fahrlehrerin. Warum, was sie vorhat und wie ihr Mann sie dabei unterstützt.

Neue Fahrschule in Harzgerode – welche Angebote es für Jugendliche, Eltern und gestandene Lkw-Fahrer gibt

Jeannine Kampe eröffnet am 1. Oktober in der ehemaligen Volksbankfiliale in Harzgerode eine Fahrschule. Unterstützt wird sie von ihrem Mann Marcel Hohmann.

Harzgerode/MZ. - Harzgerode bekommt eine neue Fahrschule. 17 Jahre arbeitete Jeannine Kampe, gelernte Bürokauffrau, in der Spedition ihrer Eltern. Dann stand ihr der Kopf nach einer Veränderung: „Ich hatte einfach Bock, was anderes zu machen“, sagt die 43-Jährige. Ihr Bruder übernahm die Spedition; und sie startete als Fahrlehrerin durch, arbeitete zuletzt für eine Ballenstedter Fahrschule. Und am 1. Oktober eröffnet sie ihre eigene. Von 12 bis 18 Uhr steht die Tür an Tag eins Interessierten offen.