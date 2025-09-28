Der Syntainics MBC verliert den Saisonauftakt gegen Meisteranwärter Saarlouis. Vor allem, weil er viel zu wenig Würfe trifft. Wer zur tragischen Figur wird.

Das sind die Gründe für die Auftaktniederlage des Syntaincs MBC

Halle/MZ - Nicole Brochlitz, das ehrt sie, will sich nicht schonen. Auch diese Partie, die einem Albtraum gleichkam, wird die Basketballerin nachbetrachten. „Ich schaue mir jedes Spiel noch einmal im Video an, ob gut oder schlecht“, sagt Brochlitz, Aufbauspielerin des Syntainics MBC. „Daraus kann ich viel lernen.“