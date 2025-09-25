NOFV-Oberliga Lok Stendal trifft auf VfB Auerbach: Live im Stream schauen

In der NOFV-Oberliga trifft Tabellenschlusslicht Lok Stendal am Sonntag auf den VfB Auerbach. Stendal muss unbedingt punkten, wenn der Anschluss in der Tabelle nicht ganz verloren gehen soll. Volksstimme und Mitteldeutsche Zeitung übertragen das Spiel im Livestream.

Stendal/DUR – Noch ist die Saison jung in der NOFV-Oberliga. Nach sechs Spielen steht der 1. FC Lok Stendal mit nur einem Punkt am Tabellenende. Die Altmärker gehen am Sonntag also schon mit gehörig Druck in das Match gegen den VfB Auerbach.

In der Liga trafen beide Teams noch nie aufeinander. Beim direkten Vergleich in dieser Saison, steht der VfB deutlich besser da und hält sich im Tabellenmittelfeld. Am Sonntag (14 Uhr) duellieren sich beide Teams. Volksstimme und Mitteldeutsche Zeitung übertragen die Partie live und kommentiert.

NOFV-Oberliga, 7. Spieltag am 28.09.: Lok Stendal gegen VfB Auerbach im Livestream, Anpfiff 14 Uhr

Volksstimme und Mitteldeutsche Zeitung übertragen regelmäßig spannende Fußballspiele live: von Testspielen des 1. FC Magdeburg über Regionalliga-Partien des Halleschen FC und FCM II bis hin zu Oberligapartie, Landespokal-Duellen und Frauen-Fußball. Erstmals werden auch Handball des SC Magdeburg und Basketball des Mitteldeutschen BC zum Angebot gehören.