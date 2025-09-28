weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Bitterfeld-Wolfen
    4. >

  4. Radweg soll mit Bitterfeld verbinden: Ministerin und Schüler eröffnen Radwegprojekt in Zscherndorf

Jetzt live
Livestream am Sonntag - Lok Stendal trifft auf VfB Auerbach
Livestream am Sonntag - Lok Stendal trifft auf VfB Auerbach

Radweg soll mit Bitterfeld verbinden Ministerin und Schüler eröffnen Radwegprojekt in Zscherndorf

Ministerin Hüskens übergibt in Sandersdorf-Brehna Unterstützung für den Bau einer sicheren Verbindung von Zscherndorf nach Bitterfeld. Bund und Land stellen 780.000 Euro bereit.

Von Thomas Schmidt 28.09.2025, 14:00
Ministerin Lydia Hüskens übergibt in Sandersdorf-Brehna Bescheid für den Radweg zwischen Zscherndorf und Bitterfeld.
Ministerin Lydia Hüskens übergibt in Sandersdorf-Brehna Bescheid für den Radweg zwischen Zscherndorf und Bitterfeld. Fotos: Thomas Schmidt

Zscherndorf/MZ. - Im Geschwister-Scholl-Heim in Sandersdorf-Brehna hat Infrastrukturministerin Lydia Hüskens (FDP) am Donnerstag den Fördermittelbescheid für den neuen Radweg zwischen Zscherndorf und Bitterfeld übergeben. Das Vorhaben wird mit rund 780.000 Euro aus dem Strukturwandelprogramm „Sachsen-Anhalt Revier 2038“ gefördert und soll bis Ende 2026 fertiggestellt werden.