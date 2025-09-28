Ministerin Hüskens übergibt in Sandersdorf-Brehna Unterstützung für den Bau einer sicheren Verbindung von Zscherndorf nach Bitterfeld. Bund und Land stellen 780.000 Euro bereit.

Ministerin Lydia Hüskens übergibt in Sandersdorf-Brehna Bescheid für den Radweg zwischen Zscherndorf und Bitterfeld.

Zscherndorf/MZ. - Im Geschwister-Scholl-Heim in Sandersdorf-Brehna hat Infrastrukturministerin Lydia Hüskens (FDP) am Donnerstag den Fördermittelbescheid für den neuen Radweg zwischen Zscherndorf und Bitterfeld übergeben. Das Vorhaben wird mit rund 780.000 Euro aus dem Strukturwandelprogramm „Sachsen-Anhalt Revier 2038“ gefördert und soll bis Ende 2026 fertiggestellt werden.