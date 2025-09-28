Neues Lerncafé in Merseburg Warum Herbert Blümel erst als Rentner den Mut fand, richtig lesen und schreiben zu lernen

Über 20.000 Erwachsene im Saalekreis können nicht richtig lesen und schreiben. In Merseburg öffnet am Montag ein Lerncafé seine Türen, um unter anderem diesen Menschen zu helfen. In Halle gibt es ein solches Angebot schon seit Anfang 2025. Der Hallenser Herbert Blümel hat sich überwunden und lernt dort mit über 70 Jahren nun richtig lesen und schreiben.