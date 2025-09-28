weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  Neues Lerncafé in Merseburg: Warum Herbert Blümel erst als Rentner den Mut fand, richtig lesen und schreiben zu lernen

Über 20.000 Erwachsene im Saalekreis können nicht richtig lesen und schreiben. In Merseburg öffnet am Montag ein Lerncafé seine Türen, um unter anderem diesen Menschen zu helfen. In Halle gibt es ein solches Angebot schon seit Anfang 2025. Der Hallenser Herbert Blümel hat sich überwunden und lernt dort mit über 70 Jahren nun richtig lesen und schreiben.

Von Luise Mosig 28.09.2025, 14:30
Mit dem Lerncafé in Merseburg wolle man vor allem auch mehr Menschen im ländlichen Raum erreichen, betonte GBZ-Leiter Gläser bei der Eröffnung.
Mit dem Lerncafé in Merseburg wolle man vor allem auch mehr Menschen im ländlichen Raum erreichen, betonte GBZ-Leiter Gläser bei der Eröffnung. (Foto: Luise Mosig)

Merseburg/MZ. - Ein Formular ausfüllen oder sich mit dem Beipackzettel über die Tablettendosierung informieren – Lesen und Schreiben ist im Alltag essenziell, doch für viele Menschen sind genau solche Situationen große Hürden. Im Mehrgenerationenhaus Merseburg hat nun ein Lerncafé eröffnet, das eine Anlaufstelle auch für diese Menschen sein soll.