Die noch sehr lange Bearbeitung von Wohngeldanträgen war Diskussionspunkt im Kreis-Sozialausschuss. Das Sozialamt äußerte genaue Vorstellungen, diese Zeit zu verkürzen. Welche das waren und wie die Kreistagsmitglieder reagierten.

Wohngeldbearbeitung dauert vier Monate - Wie die Verwaltung schneller werden will

Das Wohngeld ist als Entlastung für Menschen mit geringem Einkommen gedacht. In Merseburg dauert die Bearbeitung von Anträgen vier Monate.

Merseburg/MZ. - Der Saalekreis kann den Berg von vorliegenden Wohngeldanträgen langsam abarbeiten. Das erklärte Sozialamtsleiter Torsten Bageritz im jüngsten Sozialausschuss. Aktuell gebe es eine Wartezeit von rund vier Monaten. Im Frühjahr waren es noch bis zu sieben Monate gewesen.