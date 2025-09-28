Herbstprojekt bringt ganze Familien in Bewegung Kastanienfest in Wolfener Schule Goitzscheflieger
28.09.2025, 17:30
Wolfen/MZ. - Mit einem bunten Kastanienfest hat die Grundschule Goitzscheflieger in Wolfen den Herbst begrüßt. Kinder, Eltern und Lehrkräfte verwandelten die Schule in einen Ort voller Fantasie und Gemeinschaft. Mittelpunkt war die Lesung des Autors Peter Hoffmann, der aus seinem Kinderbuch „Zusammen bleiben“ vortrug. Darin erleben die Figuren Kastan und Kastanina kleine Abenteuer, in denen es um Freundschaft, Zusammenhalt und den Mut geht, eigene Meinungen zu vertreten. Themen also, die unmittelbar an das pädagogische Konzept der noch jungen Schule anschließen.