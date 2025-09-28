Wolfen/MZ. - Mit einem bunten Kastanienfest hat die Grundschule Goitzscheflieger in Wolfen den Herbst begrüßt. Kinder, Eltern und Lehrkräfte verwandelten die Schule in einen Ort voller Fantasie und Gemeinschaft. Mittelpunkt war die Lesung des Autors Peter Hoffmann, der aus seinem Kinderbuch „Zusammen bleiben“ vortrug. Darin erleben die Figuren Kastan und Kastanina kleine Abenteuer, in denen es um Freundschaft, Zusammenhalt und den Mut geht, eigene Meinungen zu vertreten. Themen also, die unmittelbar an das pädagogische Konzept der noch jungen Schule anschließen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.