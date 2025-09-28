weather wolkig
  4. Handball im Burgenlandkreis: Rote Karte für den HCB-Kapitän ist der Anfang vom Ende

Mit Marcel Popa verlieren die Burgernländer in Halle früh bereits ihren fünften Innenblocker. Zweite Männermannschaft des Clubs gewinnt rekordverdächtig. Auch die Regionalliga-Frauen des HCB jubeln.

Von Torsten Kühl 28.09.2025, 18:46
Rechtsaußen Almir Osmanhodzic (hier im Heimspiel gegen Köthen) war mit zehn Toren erfolgreichster Werfer der Regionalliga-Männer des HCB in Halle. Die 33:40-Niederlage konnte er nicht verhindern.
Rechtsaußen Almir Osmanhodzic (hier im Heimspiel gegen Köthen) war mit zehn Toren erfolgreichster Werfer der Regionalliga-Männer des HCB in Halle. Die 33:40-Niederlage konnte er nicht verhindern. (Foto: Torsten Biel)

Halle/Plotha. - Als HCB-Kapitän Marcel Popa in der 9. Minute (berechtigterweise) die Rote Karte sah, war diese Regionalliga-Partie beim USV Halle für die Burgenländer gelaufen. Denn mit Popa fiel damit bereits der fünfte Innenblocker in der Abwehr aus.