Handball im Burgenlandkreis Rote Karte für den HCB-Kapitän ist der Anfang vom Ende
Mit Marcel Popa verlieren die Burgernländer in Halle früh bereits ihren fünften Innenblocker. Zweite Männermannschaft des Clubs gewinnt rekordverdächtig. Auch die Regionalliga-Frauen des HCB jubeln.
28.09.2025, 18:46
Halle/Plotha. - Als HCB-Kapitän Marcel Popa in der 9. Minute (berechtigterweise) die Rote Karte sah, war diese Regionalliga-Partie beim USV Halle für die Burgenländer gelaufen. Denn mit Popa fiel damit bereits der fünfte Innenblocker in der Abwehr aus.