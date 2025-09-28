Maribel Pietzner leitet den Standort von JA-Dialog in Wolfen und engagiert sich zugleich im Ruderclub für den Nachwuchs und dessen gesunde Ernährung.

Zwischen Büro und Bootshaus: Maribel Pietzner teilt ihre Zeit zwischen Beruf und Verein auf.

Wolfen/MZ. - Vormittags sitzt Maribel Pietzner in Besprechungen, am Nachmittag steht sie im Bootshaus am Goitzschesee und bereitet Smoothies für die Kinder und Jugendlichen zu. Seit 2016 leitet sie den Standort von JA-Dialog in Wolfen. Das Unternehmen übernimmt für andere Firmen den Kundenservice. Rund 160 Menschen arbeiten dort, in der ganzen Gruppe sind es über 500.