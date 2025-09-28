In Schkopau fand Sonntag die Bürgermeisterwahl statt. Amtsinhaber Torsten Ringling (parteilos) kandidierte erneut. Sein Herausforderer war der Ermlitzer Ortsbürgermeister Patrick Wanzek (SPD). Auf Torsten Ringling entfielen die meisten Stimmen. Wie er reagierte.

Torsten Ringling bleibt Amtsinhaber - Wie deutlich sein Vorsprung ist

Er ist der alte und neue Schkopauer Bürgermeister: Torsten Ringling.

Schkopau/MZ. - Torsten Ringling (parteilos) bleibt Bürgermeister der Gemeinde Schkopau. Bei der Wahl am Sonntag ging er als klarer Sieger hervor. 77,5 Prozent der Wähler gaben ihm in 13 Wahllokalen ihre Stimme. Zudem konnte er auch bei den mehr als 1.000 Briefwählern klar gewinnen.