  4. Bürgermeisterwahl in Schkopau: Torsten Ringling bleibt Amtsinhaber - Wie deutlich sein Vorsprung ist

In Schkopau fand Sonntag die Bürgermeisterwahl statt. Amtsinhaber Torsten Ringling (parteilos) kandidierte erneut. Sein Herausforderer war der Ermlitzer Ortsbürgermeister Patrick Wanzek (SPD). Auf Torsten Ringling entfielen die meisten Stimmen. Wie er reagierte.

Von Diana Dünschel 28.09.2025, 20:09
Er ist der alte und neue Schkopauer Bürgermeister: Torsten Ringling.
Er ist der alte und neue Schkopauer Bürgermeister: Torsten Ringling. (Foto: Katrin Sieler)

Schkopau/MZ. - Torsten Ringling (parteilos) bleibt Bürgermeister der Gemeinde Schkopau. Bei der Wahl am Sonntag ging er als klarer Sieger hervor. 77,5 Prozent der Wähler gaben ihm in 13 Wahllokalen ihre Stimme. Zudem konnte er auch bei den mehr als 1.000 Briefwählern klar gewinnen.