In der Bundesliga sind die Wildcats bislang noch ohne Sieg. Im Pokal hat das Team aber das Viertelfinale erreicht. Wie Trainerin Ines Seidler die Lage sieht.

Mutmacher im Pokal: Siegen die Wildcats jetzt auch in der Liga?

Halle/MZ - Einmal feucht durchwischen, den Müll aufsammeln. Das hätte am Sonntag in der SWH-Arena eigentlich gereicht. Am Mittwochabend (19 Uhr/Dyn), nur 73 Stunde nach dem Ende des Pokalderbys gegen den HC Rödertal, sind die Wildcats schließlich schon wieder zu Hause, diesmal in der Handball-Bundesliga gefordert. Es geht gegen den VfL Oldenburg, die ersten Punkte sollen her.