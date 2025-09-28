Handballerinnen aus Halle Mutmacher im Pokal: Siegen die Wildcats jetzt auch in der Liga?
In der Bundesliga sind die Wildcats bislang noch ohne Sieg. Im Pokal hat das Team aber das Viertelfinale erreicht. Wie Trainerin Ines Seidler die Lage sieht.
28.09.2025, 18:18
Halle/MZ - Einmal feucht durchwischen, den Müll aufsammeln. Das hätte am Sonntag in der SWH-Arena eigentlich gereicht. Am Mittwochabend (19 Uhr/Dyn), nur 73 Stunde nach dem Ende des Pokalderbys gegen den HC Rödertal, sind die Wildcats schließlich schon wieder zu Hause, diesmal in der Handball-Bundesliga gefordert. Es geht gegen den VfL Oldenburg, die ersten Punkte sollen her.