Am Samstag ist ein 85-jähriger Mann mit seinem Auto in Ziebigk gegen eine Mauer gefahren und gestorben. Nun hat die Polizei bestätigt, um wen es sich handelt.

An der Mauer des Kornhauses sind die Unfallspuren zu sehen.

Dessau/MZ. - Bei einem schweren Verkehrsunfall in Ziebigk ist am Samstagvormittag ein 85-jähriger Mann ums Leben gekommen. Nun hat die Polizei bestätigt, dass es sich um einen bekannten Fotografen handelt, der zuletzt im Johannbau ausgestellt hat.