85-Jähriger fährt gegen Restaurant und stirbt Verkehrsunfall-Opfer in Dessau ist bekannter Fotograf
Am Samstag ist ein 85-jähriger Mann mit seinem Auto in Ziebigk gegen eine Mauer gefahren und gestorben. Nun hat die Polizei bestätigt, um wen es sich handelt.
Aktualisiert: 28.09.2025, 14:08
Dessau/MZ. - Bei einem schweren Verkehrsunfall in Ziebigk ist am Samstagvormittag ein 85-jähriger Mann ums Leben gekommen. Nun hat die Polizei bestätigt, dass es sich um einen bekannten Fotografen handelt, der zuletzt im Johannbau ausgestellt hat.