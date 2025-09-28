weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Dessau-Roßlau
    4. >

  4. 85-Jähriger fährt gegen Restaurant und stirbt: Verkehrsunfall-Opfer in Dessau ist bekannter Fotograf

Jetzt live
Livestream am Sonntag - Lok Stendal trifft auf VfB Auerbach
Livestream am Sonntag - Lok Stendal trifft auf VfB Auerbach

85-Jähriger fährt gegen Restaurant und stirbt Verkehrsunfall-Opfer in Dessau ist bekannter Fotograf

Am Samstag ist ein 85-jähriger Mann mit seinem Auto in Ziebigk gegen eine Mauer gefahren und gestorben. Nun hat die Polizei bestätigt, um wen es sich handelt.

Von Oliver Müller-Lorey Aktualisiert: 28.09.2025, 14:08
An der Mauer des Kornhauses sind die Unfallspuren zu sehen.
An der Mauer des Kornhauses sind die Unfallspuren zu sehen. Foto: Ruttke

Dessau/MZ. - Bei einem schweren Verkehrsunfall in Ziebigk ist am Samstagvormittag ein 85-jähriger Mann ums Leben gekommen. Nun hat die Polizei bestätigt, dass es sich um einen bekannten Fotografen handelt, der zuletzt im Johannbau ausgestellt hat.