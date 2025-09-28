Tod vor zwei Jahren „Meine Jana lebt weiter“ - Hallenserin spricht über Organspende ihrer Tochter
2023 hat Gerlinda Ammerhöfer ihre Tochter verloren. Ihr Herz und die Nieren retteten anderen Menschen das Leben. Wie die Mutter damit umgeht.
Aktualisiert: 28.09.2025, 15:18
Halle (Saale)/MZ - Erst kam die Lungenentzündung, dann die Blutvergiftung, die eine Hirnhautentzündung auslöste. „Es ging alles furchtbar schnell. Nach fünf Tagen war meine Jana tot“, sagt die Hallenserin Gerlinda Ammerhöfer. Ihre Tochter hat Organe gespendet, der Umgang damit ist seit Jahren ein kontroverses Politikum.