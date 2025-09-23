weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Viele Spender warten: Ministerin Grimm-Benne wirbt vergeblich für Neuregelung der Organspende

Die Widerspruchslösung ist für Sachsen-Anhalts Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne der richtige Weg. Widerstand kommt vom Koalitionspartner FDP - und aus Teilen der CDU.

Von Hagen Eichler 23.09.2025, 16:01
Zu viele Menschen warteten auf Hilfe, kritisiert Ministerin Petra Grimm-Benne.
Magdeburg/MZ - Sachsen-Anhalt wird eine Bundesratsinitiative zu einer rechtlichen Neuordnung der Organspende nicht unterstützen. Mehrere Länder setzen sich derzeit für die sogenannte Widerspruchslösung ein – dabei wird jeder, der nicht ausdrücklich widerspricht, nach seinem Tod als Organspender angesehen.