Viele Spender warten Ministerin Grimm-Benne wirbt vergeblich für Neuregelung der Organspende
Die Widerspruchslösung ist für Sachsen-Anhalts Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne der richtige Weg. Widerstand kommt vom Koalitionspartner FDP - und aus Teilen der CDU.
23.09.2025, 16:01
Magdeburg/MZ - Sachsen-Anhalt wird eine Bundesratsinitiative zu einer rechtlichen Neuordnung der Organspende nicht unterstützen. Mehrere Länder setzen sich derzeit für die sogenannte Widerspruchslösung ein – dabei wird jeder, der nicht ausdrücklich widerspricht, nach seinem Tod als Organspender angesehen.