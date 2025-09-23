Die Widerspruchslösung ist für Sachsen-Anhalts Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne der richtige Weg. Widerstand kommt vom Koalitionspartner FDP - und aus Teilen der CDU.

Magdeburg/MZ - Sachsen-Anhalt wird eine Bundesratsinitiative zu einer rechtlichen Neuordnung der Organspende nicht unterstützen. Mehrere Länder setzen sich derzeit für die sogenannte Widerspruchslösung ein – dabei wird jeder, der nicht ausdrücklich widerspricht, nach seinem Tod als Organspender angesehen.