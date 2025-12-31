Die Vielfalt des Angebots ließ vor rund 100 Jahren in der Wendischen Straße in Zeitz kaum Wünsche offen. Manche Geschäfte blieben lange. Welche Namen man heute noch kennt.

Müller und Jeske sind bekannt: Welche Erinnerungen es an die Wendische Straße in Zeitz vor 100 Jahren gibt

Ein Blick ins Schaufenster mit Werkzeug, Hauswirtschaft und Porzellan: So sah das Schaufenster der Firma Ernst Jeske.

Zeitz/MZ. - Vor genau einem Jahrhundert vollzog die Wendische Straße in Zeitz an ihren Eingängen einen beachtlichen Wandel ihres Gesichts. Sie wurde eine belebte Geschäftsstraße. In der Wendischen Straße 26 ließ Kaufmann Wilhelm Müller in den Jahren 1927/28 einen modernen Neubau aus dem Geist der Reformarchitektur errichten.