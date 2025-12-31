Wegen fehlender Jahresabschlüsse war die Stadt Falkenstein/Harz lange auf Pflichtaufgaben beschränkt. 2026 soll wieder ein Haushalt aufgestellt werden - damit können auch wieder Investitionen geplant werden.

Falkenstein/Harz/MZ. - Das Ende der vorläufigen Haushaltsführung in der Stadt Falkenstein/Harz rückt näher: Weil viele Jahresabschlüsse gefehlt haben, konnte sie keine neuen Investitionsvorhaben beginnen, sondern nur Pflichtaufgaben erledigen. Dazu gehören beispielsweise die Instandhaltung und Pflege kommunaler Einrichtungen wie Kindertagesstätten und Grundschule, auch bereits begonnene Maßnahmen durften weitergeführt werden. Jahresabschlüsse geben einen Überblick über die Finanzlage der Kommunen - wie groß ist ihr Vermögen, wie hoch sind die Einnahmen und Schulden.