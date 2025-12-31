Lukas Vetter ist der neue Jugendwart der Deubener Ortswehr. Was ihn motiviert und was er den Jugendlichen vermitteln will.

Das ist der neue Jugendwart der freiwilligen Feuerwehr in Deuben

Deuben - Wenn er das Gerätehaus der Deubener Ortswehr betritt, dann fühlt es sich für ihn an wie sein zweites Wohnzimmer. „Ich bin sozusagen hier aufgewachsen", sagt Lukas Vetter. Schon mit sechs Jahren trat er der freiwilligen Feuerwehr in seinem Heimatort bei. Jetzt ist der 22-Jährige offiziell vom Stadtrat zum neuen Jugendwart ernannt worden – und ist damit einer der Jüngsten in diesem Amt in der Region.