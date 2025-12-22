Brandschützer aus Deuben überraschen die Bewohner der Jugendwohneinrichtung in Hohenmölsen mit Spielen. Wie die reagieren und welche Schwerpunkte man im Haus setzt.

Hohenmölsen - Für strahlende Augen bei acht Jugendlichen sorgten am Sonntagvormittag Vertreter der Deubener Feuerwehr und des Feuerwehrvereins. Angeführt vom als Weihnachtsmann verkleideten Wehrleiter Christian Gaßmann haben sie der Jugendwohneinrichtung der Zukunftswerkstatt Mitteldeutschland in Hohenmölsen einen Besuch abgestattet – und waren selbstverständlich nicht mit leeren Händen gekommen.