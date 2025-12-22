On-Demand-Verkehr in Mansfeld-Südharz Flexibel unterwegs: Warum der On-Demand-Bus im Seegebiet Mansfelder Land überzeugt
Flexibel, zuverlässig und einfach per App: Der neue Rufbus begeistert immer mehr Menschen in Mansfeld-Südharz. Warum das Pilotprojekt echte Chancen für die Zukunft hat.
Röblingen/Hettstedt/MZ/bth - Der On-Demand-Verkehr in Mansfeld-Südharz hat das Potential, eine Erfolgsgeschichte zu werden. Beim Gemeinderat im Seegebiet Mansfelder Land präsentierte die Verkehrsgesellschaft Südharz (VGS) jetzt die aktuellsten Zahlen rund um den Rufbus per App.