  4. On-Demand-Verkehr in Mansfeld-Südharz: Flexibel unterwegs: Warum der On-Demand-Bus im Seegebiet Mansfelder Land überzeugt

Flexibel, zuverlässig und einfach per App: Der neue Rufbus begeistert immer mehr Menschen in Mansfeld-Südharz. Warum das Pilotprojekt echte Chancen für die Zukunft hat.

22.12.2025, 06:15
Diese kleinen Busse kann man per App ordern und damit jeden Ort in Mansfeld-Südharz ansteuern.
Diese kleinen Busse kann man per App ordern und damit jeden Ort in Mansfeld-Südharz ansteuern. (Foto: Jürgen Lukaschek)

Röblingen/Hettstedt/MZ/bth - Der On-Demand-Verkehr in Mansfeld-Südharz hat das Potential, eine Erfolgsgeschichte zu werden. Beim Gemeinderat im Seegebiet Mansfelder Land präsentierte die Verkehrsgesellschaft Südharz (VGS) jetzt die aktuellsten Zahlen rund um den Rufbus per App.