Flexibel, zuverlässig und einfach per App: Der neue Rufbus begeistert immer mehr Menschen in Mansfeld-Südharz. Warum das Pilotprojekt echte Chancen für die Zukunft hat.

Diese kleinen Busse kann man per App ordern und damit jeden Ort in Mansfeld-Südharz ansteuern.

Röblingen/Hettstedt/MZ/bth - Der On-Demand-Verkehr in Mansfeld-Südharz hat das Potential, eine Erfolgsgeschichte zu werden. Beim Gemeinderat im Seegebiet Mansfelder Land präsentierte die Verkehrsgesellschaft Südharz (VGS) jetzt die aktuellsten Zahlen rund um den Rufbus per App.