Während die Vorfreude auf die Einschulung wächst, laufen im Hintergrund die organisatorischen Vorbereitungen: Auch in Mansfeld-Südharz setzt man auf das Serviceportal Schule Sachsen-Anhalt. Eltern können ihre Kinder bequem online anmelden, aber persönliche Termine in den Schulen bleiben dennoch wichtig.

Zwischen Zuckertütenbaum und Onlineportal: So läuft die Schulanmeldung in Mansfeld-Südharz

Bevor es zum ersten Mal in die Schule geht, müssen die Abc-Schützen angemeldet werden. Spätestens bis zum 1. März 2026 müssen Eltern ihr Kind anmelden, wenn es bis zum 30. Juni 2027 das sechste Lebensjahr vollendet.

Gerbstedt/MZ - Die Zuckertütenbäume sind längst gepflanzt, doch bevor die Kinder, die bis zum 30. Juni 2027 das sechste Lebensjahr vollendet haben und somit schulpflichtig werden, ihre Zuckertüte „ernten“ können, müssen noch einige Formalitäten erledigt werden. Spätestens bis zum 1. März 2026 müssen Eltern ihr Kind an der zuständigen Grundschule anmelden. Soweit, so klar.