Notfallmediziner Dr. Marco Polo Peich von der Helios-Klinik in Köthen rät zu einem verantwortungsvollen Umgang mit Feuerwerkskörpern und richtiger Erster Hilfe. Was wann zu tun ist.

Verbrennungen und Knalltraumata durch Feuerwerk: Vor diesen Gefahren warnt Notfallmediziner aus Köthen - Tipps für Erste Hilfe

Dr. Marco Polo Peich warnt vor den Gefahren, die von Feuerwerkskörpern ausgehen.

Köthen/MZ/her. - Das alte Jahr mit einem Feuerwerk zu verabschieden, gehört für viele Menschen dazu, doch harmlos sind Feuerwerke keineswegs, betont Dr. Marco Polo Peich, der Ärztliche Leiter der Notaufnahme an der Helios-Klinik Köthen.