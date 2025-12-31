Sollte es in der Silvesternacht ein Böllerverbot geben? Die Debatte läuft - und wird 2026 weiter geführt werden. Hilfreich wäre, sich an Regeln zu halten und an andere zu denken, finden Befragte in Köthen.

Ärzte, Feuerwehrleute, Rettungskräfte oder auch Tierfreunde: Sollte das Böllern verboten werden?

Mit Feuerwerk starteten die Köthener auch in der Silvesternacht 2024/25 ins neue Jahr.

Köthen/MZ. - „Die erste Böller-Verletzung“, sagt Dr. Marco Polo Peich, „hatten wir in diesem Jahr bereits am 23. Dezember in der Notaufnahme erstversorgt und dann in die Handchirurgie verlegt.“ Was in der Silvesternacht und an Neujahr auf das Team der Köthener Helios-Klinik zukommt, lasse sich für den Ärztlichen Leiter der Notaufnahme überhaupt nicht vorhersagen. „Die Zahl der Silvesterunfälle variiert, aber in den letzten Jahren kam es in Köthen zu keinem relevant erhöhten Patientenaufkommen“, erklärt er.