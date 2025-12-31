Das auf den Chemiestandorten im Saalekreis hin und wieder überschüssige Gase per Fackel abgebrannt werden, ist nicht ungewöhnlich. Doch auf dem Dow-Standort war am Silvestertag eine besonders große Flamme zu sehen. Der US-Konzern erklärt, woran das liegt.

Schkopau/MZ - Eine auffällige kräftige Flamme über dem Chemiepark in Schkopau hat am Silvesternachmittag für Aufregung gesorgt. Das Feuer kam aus der Fackel des US-Konzerns Dow, der vor Ort unter anderem Kunststoffe produziert. Doch wie Unternehmenssprecher Florian Hartling am Mittwochnachmittag erklärte, sei es zu einem Stromausfall in der Anlage gekommen. Deshalb hätten die automatischen Abschaltprozesse gegriffen.