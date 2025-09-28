Was er wohl damit wollte? Die Polizei ermittelt seit Freitag gegen einen Mann aus Dessau, der Unterhosen in erheblicher Menge gestohlen haben soll.

Dessau/MZ - Damit hätte er eine ganze Weile nicht mehr waschen müssen: Ein Dieb hat am Freitagnachmittag um 14.16 Uhr im Rathaus-Center 26 Packungen mit Unterhosen aus einem Bekleidungsgeschäft gestohlen, ist dabei aber erwischt worden.

Wie die Polizei mitteilt, war der Mann mit einer leeren Reisetasche ins Geschäft gekommen, kurz darauf aber mit einer gut gefüllten Tasche wieder herausspaziert. Als ein Sicherheitsmitarbeiter den Dieb kontrollierte, fiel der Coup auf. Gesamtwert der Schlüpper: rund 450 Euro. Eine Spontantat war der Diebstahl wohl nicht. Bei einer Durchsuchung wurde festgestellt, dass die Reisetasche so manipuliert und präpariert wurde, dass elektronische Diebstahlsicherungen nicht auslösten.