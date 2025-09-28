Was passiert in einem Bundesland, in dem die Frauen fehlen? Die Bundesfrauenkonferenz der Grünen in Halle will Antworten finden.

Lockeres Gespräch zum Finale der Bundesfrauenkonferenz der Grünen in Halle: Bundestagsmitglied Ricarda Lang, Gesine Märtens, (ehem. Staatssekretärin für Gleichstellung in Sachsen) und Autorin Marlen Hobrack (v.li.) diskutierten über Herkunft, Ungleichheit und die Frage: Wer ist hier die Klassenbeste?

Halle (Saale)/MZ - Auf den Gängen und in den Sälen des Volksparks in Halle sind am Sonntag überall helle Stimmen zu hören. Etwa 200 Frauen aus verschiedenen Teilen der Republik sind zur Bundesfrauenkonferenz der Grünen zusammenkommen. Ein schwäbischer Dialekt ist zu hören, einer aus dem Erzgebirge, aus Nordrhein-Westfalen, aus Berlin und Thüringen und aus Sachsen-Anhalt.