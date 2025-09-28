Emma Meinhardt aus Bad Sulza ist Deutsche Weinprinzessin. So punktet sie vor Jury und Publikum.

Bad Sulza. - Emma Meinhardt aus Bad Sulza ist neben Katja Simon von der Hessischen Weinstraße eine der beiden neuen Deutschen Weinprinzessinnen. Im Finale zur Wahl der Deutschen Weinmajestät in Neustadt an der Weinstraße überzeugte die 25-Jährige für das Anbaugebiet Saale-Unstrut nicht nur die Jury, sondern auch Publikum und Fernsehzuschauer, die mitvotieren konnten. Neue Deutsche und 77. Weinkönigin ist Anna Zenz von der Mosel. Das Trio vertritt nun für ein Jahr die etwa 15.000 Winzerinnen und Winzer der 13 deutschen Weinanbaugebiete. Fünf Finalisten, darunter erstmals auch ein Mann, hatten sich am Freitagabend im Saalbau in Neustadt in einer Live-Sendung des SWR-Fernsehens präsentiert.