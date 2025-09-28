In Querfurt gab es Sonnabendabend einen Polizeieinsatz. Ein Mann wurde bei einer Auseinandersetzung durch eine Luftdruckwaffe verletzt. Was bekannt ist.

Querfurt/MZ. - Mit einer Luftdruckwaffe wurde Sonnabendabend gegen 17.30 Uhr im Buchenweg in Querfurt ein 23-jähriger Mann beschossen und verletzt. Außerdem wurde er mit Pfefferspray attackiert.

Der Täter war ein ihm bekannter Mann. Das Opfer erlitt eine Verletzung im Gesicht, wurde in ein Krankenhaus gebracht und dort ambulant behandelt. Die Polizei sicherte Spuren und nahm Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung auf. Der mutmaßliche Täter war beim Eintreffen der Beamten nicht mehr vor Ort und konnte bis Sonntagmittag auch nicht angetroffen werden. Das teilte die Polizeiinspektion Halle mit.