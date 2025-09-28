Aus der alten Turnhalle in Kemberg soll eine Aula werden. Der Schulleiter sieht darin ein „Traumprojekt“ und hofft vom Kreis auf Unterstützung.

Schulleiter spricht von „Traumprojekt“ – Kemberger Schule will alte Turnhalle neu beleben

Noch ist es eine Turnhalle: Schulleiter Pascal Rath (l.) und Landrat Christian Tylsch bei der Besichtigung des möglichen Aula-Raums in Kemberg.

Kemberg/MZ. - Die Ganztagsschule „Ernestine Reiske“ in Kemberg hat große Pläne für ein Gebäude, das viele längst abgeschrieben haben: Die frühere Turnhalle auf dem Schulgelände soll zu einer Aula werden. Im Inneren steht bereits eine Pinnwand, die von Schülern mit Graffiti gestaltet wurde: „Willkommen in unserer Aula“.