Bildung im Kreis Wittenberg Schulleiter spricht von „Traumprojekt“ – Kemberger Schule will alte Turnhalle neu beleben
Aus der alten Turnhalle in Kemberg soll eine Aula werden. Der Schulleiter sieht darin ein „Traumprojekt“ und hofft vom Kreis auf Unterstützung.
28.09.2025, 11:45
Kemberg/MZ. - Die Ganztagsschule „Ernestine Reiske“ in Kemberg hat große Pläne für ein Gebäude, das viele längst abgeschrieben haben: Die frühere Turnhalle auf dem Schulgelände soll zu einer Aula werden. Im Inneren steht bereits eine Pinnwand, die von Schülern mit Graffiti gestaltet wurde: „Willkommen in unserer Aula“.