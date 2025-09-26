Eine Autorin hat ihr Herz in der Saalestadt gelassen. Das gilt auch für eine junge Unternehmerin mit einer bemerkenswerten Vita in der Beauty-Szene.

Uns Hallensern sagt man ja nach, dass wir zum Lachen in den Keller gehen. Stimmt doch gar nicht! Beispiel Donnerstag: Da schüttete es zeitweise kräftig. Und doch kam ein gut gelaunter Reisender singend in unser gläsernes Büro im Hauptbahnhof. Das erinnerte mich an den Song und das Video von Gene Kelly 1952, als er mit seinem Regenschirm, den er zugeklappte, durch den Regen tanzte.

Dass Halle eine mächtige Ausstrahlung hat - auf viele Gäste - zeigt das Beispiel von Henriette Kuhrt aus der Schweiz. Die Autorin hat in ihrer Heimat in einer Tageszeitung eine Liebeserklärung für die Saalestadt verfasst. Die in München lebende Kolumnistin ist überzeugt: Es lohnt sich, Halle zu erkunden. Meine Kollegin Annette Herold-Stolze hat sich mit ihr unterhalten.

Dass es in der Schönheitsbranche nicht zimperlich zugeht, gehört nicht zu den Geheimnissen dieser Welt. Dass aber auch in Halle Neid und Missgunst herrschen, hätte man so wohl nicht erwartet. Die erfolgreiche Beauty-Unternehmerin Ilona Haniseuskaya kann davon berichten. Das Bewundernswerte an dieser Frau: Schon mit 18 hat sie ihr erstes Unternehmen gegründet. Hanna Schabacker erzählt Ihnen die ganze Geschichte.

Auf dem Markt ist ab heute wieder Partytzeit. Das Salzfest startet, verwandelt Halles Wohnzimmer in eine große Bühne für Mittelalter, Musik und Markttreiben. Unser Reporter Chris Luzio Schönburg wird übrigens Samstagnachmittag live vom Marktplatz berichten, mit Eindrücken, Interviews und jeder Menge Atmosphäre.

Das Wetter dürfte übrigens passen, wenn die Meteorologen Recht haben. Zum Salzfest soll der Goldene Herbst beginnen. Das wäre super. Vielleicht sehen wir uns ja auf dem Markt.

Ihr Dirk Skrzypczak