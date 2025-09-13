Events im Wochentakt Viel los auf Halles Markt: Erst Salzfest, dann Bauernmarkt
Am letzten Septemberwochenende können Hallenser sich auf das drei Tage dauernde Salzfest freuen. Nur eine Woche später findet ebenfalls auf dem Markt der Bauern- und Blumenmarkt statt. Was die Besonderheiten sind - und was die Events unterscheidet.
Halle (Saale)/MZ - Hans-Dieter Wunder vom Vorstand der City-Gemeinschaft Halle hat extra noch einmal nachgezählt. Es ist das inzwischen 28. Salzfest, das der Händlerverbund am letzten Septemberwochenende ausrichten wird. Der aktuell als Vorsitzender der City-Gemeinschaft fungierende Chris Bär verspricht zudem: „Es wird größer als letztes Jahr.“