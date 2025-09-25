Schon nach ihrem ersten Besuch in Halle stand für Henriette Kuhrt fest, dass sie wiederkommen würde. Jetzt hat sie für eine große Zeitung in der Schweiz eine Liebeserklärung an die Stadt geschrieben. Was ihr so gefällt.

Die Stille aus der zweiten Reihe: Autorin macht der Schweiz Halle schmackhaft

Halle (Saale)/MZ. - Halle ein Geheimtipp? Für Henriette Kuhrt ist das gar keine Frage. Sie ist in der Saale geschwommen, hat das Landesmuseum für Vorgeschichte und das Stadtmuseum erkundet, über hallesche Architektur gestaunt und hiesige Gastlichkeit genossen. Diese und noch mehr Erlebnisse bei privaten Besuchen in der Stadt brachten die in München lebende Autorin und Kolumnistin zu der Überzeugung: Es lohnt sich, die Stadt zu erkunden und vor allem, sie vorzustellen.