an diesem Wochenende begeistern Salz- und Salinefest nicht nur uns Hallenser, sondern auch zig Besucher, die dafür in die Saalestadt reisen. Etwas getrübt ist die Freude, denn jetzt wurde bekannt, dass ein anderes beliebtes Fest, das Lichterfest im November, in diesem Jahr ausfällt. Das ist besonders bitter mit Blick auf den Besucherrekord im vergangenen Jahr. Katja Pausch hat mit der Vorsitzenden der veranstaltenden City-Gemeinschaft, Mary Gringer, über die Gründe für die Absage gesprochen.

Im Müll-Chaos am Braunschweiger Bogen in Halle-Neustadt hat sich nun der Vermieter zu Wort gemeldet. Hinter dem Haus türmt sich der Abfall, sogar Ratten haben sich schon angesiedelt. Marvin Matzulla ist nach seinem ersten Artikel dazu weiterhin an dem Fall dran und hat mit dem Verwalter gesprochen, der schwere Vorwürfe gegenüber der Stadt erhebt. Was er sagt und wie die Stadt reagiert, können Sie hier nachlesen.

In der Gemeinde Kabelsketal wurde innerhalb eines Jahres eine neue Grundschule aus dem Boden gestampft. Im September 2024 wurde das erste von insgesamt 92 Modulen gestellt, aus denen die Einrichtung besteht. Mein Kollege Denny Kleindienst war bei der feierlichen Eröffnung der Schule durch Sozialministerin Petra Grimm-Benne dabei. Mehr dazu lesen Sie hier.

