EIL:
Halle-Neustadt Müll-Chaos im Braunschweiger Bogen: Verwalter erhebt schwere Vorwürfe gegen die Stadt
Nach der Berichterstattung der MZ über das Müll- und Rattenchaos im Braunschweiger Bogen in Halle äußert sich nun der Verwalter und erhebt schwere Vorwürfe gegen die Stadt Halle. Wie sich die Situation aus Sicht des Vermieters darstellt.
Aktualisiert: 26.09.2025, 14:08
Halle (Saale)/MZ. - Nach dem jüngsten Bericht über massive Missstände am Braunschweiger Bogen hat sich nun der Verwalter der Wohnanlage zu Wort gemeldet.