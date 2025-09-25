weather regen
Braunschweiger Bogen in Halle Mit Video: Extreme Zustände in Halle-Neustadt - „Diese Menschen haben mich aus meinem Zuhause vertrieben“

Ratten wuchern, der Müll türmt sich, die Anwohner flüchten: Der Braunschweiger Bogen in Halle-Neustadt versinkt im Chaos. Wie schlimm die Zustände aktuell sind.

Von Marvin Matzulla 25.09.2025, 18:00
Massiver Müll- und Rattenbefall in Halle-Neustadt: Mieter sorgen für erhebliche Probleme im Viertel. (Foto: Marvin Matzulla)

Halle (Saale)/MZ. - Das Leben im Braunschweiger Bogen: Zwischen Betonfassaden, Müll- und Fast-Food-Resten hat sich eine tierische Parallelgesellschaft gebildet. Die neuen Anwohner sind Ratten in Massen. Während der Mensch über Mülltrennung nachdenken sollte, haben die Nager längst entschieden: alles in den Bauch, Hauptsache fettig.