Lynn Molenaar wechselte im Sommer vom HC Rödertal zu den Wildcats, trifft im Pokalderby nun auf ihren Ex-Klub.

Zoff beim Abschied: Das sagt Lynn Molenaar von den Wildcats über das brisante Wiedersehen mit Ex-Klub Rödertal

Halle/MZ - Lynn Molenaar war fertig. Bereit aufzugeben. Es war an Weihnachten 2024, die Handballerin, zu dieser Zeit beim Zweitligisten HC Rödertal unter Vertrag, hatte ihre Eltern aus den Niederlanden zu Gast. „Ich habe ihnen gesagt, dass ich aufhöre, dass ich mit nach Hause komme“, erzählt Molenaar, die damals wegen einer Entzündung im Knie, ausgelöst durch eine falsch gesetzte Spritze gegen ein Patellaspitzensyndrom, bereits mehr als anderthalb Jahre eine verhinderte Leistungssportlerin war. „Ich bin bei so vielen Ärzten gewesen, hatte alles versucht. Ich konnte einfach nicht mehr.“