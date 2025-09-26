weather spruehregen
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halle
    4. >

  4. Pokalderby in SWH-Arena: Das sagt Lynn Molenaar zum Wiedersehen mit dem Ex-Klub Rödertal

EIL:
Schock für Fans des Spektakels: Aus für Lichterfest in Halle
Schock für Fans des Spektakels: Aus für Lichterfest in Halle

Pokalderby in SWH-Arena Zoff beim Abschied: Das sagt Lynn Molenaar von den Wildcats über das brisante Wiedersehen mit Ex-Klub Rödertal

Lynn Molenaar wechselte im Sommer vom HC Rödertal zu den Wildcats, trifft im Pokalderby nun auf ihren Ex-Klub.

Von Tobias Große 26.09.2025, 16:00
Lynn Molenaar überzeugt bei den Wildcats mit Dynamik.
Lynn Molenaar überzeugt bei den Wildcats mit Dynamik. (Foto: IMAGO/Eckehard Schulz)

Halle/MZ - Lynn Molenaar war fertig. Bereit aufzugeben. Es war an Weihnachten 2024, die Handballerin, zu dieser Zeit beim Zweitligisten HC Rödertal unter Vertrag, hatte ihre Eltern aus den Niederlanden zu Gast. „Ich habe ihnen gesagt, dass ich aufhöre, dass ich mit nach Hause komme“, erzählt Molenaar, die damals wegen einer Entzündung im Knie, ausgelöst durch eine falsch gesetzte Spritze gegen ein Patellaspitzensyndrom, bereits mehr als anderthalb Jahre eine verhinderte Leistungssportlerin war. „Ich bin bei so vielen Ärzten gewesen, hatte alles versucht. Ich konnte einfach nicht mehr.“