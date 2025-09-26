Immobilie in Halle-Neustadt Verkauf der Ex-Stasi-Zentrale: Das Land will ein Bieterverfahren starten
Der Verkauf des Gebäudes soll in einem öffentlichen Bieterverfahren stattfinden. Was die Details angeht, bleibt das Land aber vage. Derweil werben die Kaufinteressierten um Unterstützer.
26.09.2025, 17:11
Halle (Saale)/MZ. - An diesem Samstag, 27. September, lädt die hallesche Initiative, die die ehemalige Stasi-Zentrale am Gimritzer Damm kaufen möchte und dafür eine Genossenschaft gegründet hat, zum öffentlichen Gründungstreffen ein. Mit der Genossenschaft soll der Grundstein geschaffen werden für den Kauf des Geländes vom Land.