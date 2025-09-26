Der Verkauf des Gebäudes soll in einem öffentlichen Bieterverfahren stattfinden. Was die Details angeht, bleibt das Land aber vage. Derweil werben die Kaufinteressierten um Unterstützer.

Verkauf der Ex-Stasi-Zentrale: Das Land will ein Bieterverfahren starten

Die auffällige Aluminium-Fassade zieht sich vom Boden bis zum Dach der einstigen Stasi-Zentrale in Halle-Neustadt.

Halle (Saale)/MZ. - An diesem Samstag, 27. September, lädt die hallesche Initiative, die die ehemalige Stasi-Zentrale am Gimritzer Damm kaufen möchte und dafür eine Genossenschaft gegründet hat, zum öffentlichen Gründungstreffen ein. Mit der Genossenschaft soll der Grundstein geschaffen werden für den Kauf des Geländes vom Land.