Das Vorhaben zur Nutzung des leerstehenden Riegels am Gimritzer Damm steht. Auch eine Genossenschaft wurde dafür schon gegründet. Bei einem großen Treffen soll nun um Unterstützung geworben werden.

Genossen gesucht: Wer will sich am Kauf der Ex-Stasi-Zentrale in Halle beteiligen?

Sie wollen den zur Verfügung stehenden Raum gern nutzen: Ulrich Möbius und Karamba Diaby stehen vor der einstigen Stasi-Bezirkszentrale am Gimritzer Damm.

Halle (Saale)/MZ - Das Land braucht dieses Haus nicht, weder jetzt noch in der Zukunft. Bereits im vergangenen Jahr wurde daher von Seiten des Landes der Verkaufsprozess für das Gebäude am Gimritzer Damm am Rande von Halle-Neustadt angestoßen, das zu DDR-Zeiten abgeriegelt war und der Stasi als Bezirkszentrale diente.