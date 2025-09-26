Die Mehrwertsteuer von Speisen soll ab Januar 2026 dauerhaft von 19 auf sieben Prozent gesenkt werden. Die MZ fragt nach, was Wirte zur Preislage in Zeitz sagen.

Wird Essengehen in Zeitz bald günstiger? Was die Steuerreform wirklich für Gäste bedeutet.

Mehr Genuss für weniger Geld? Gastronomen kämpfen weiter mit hohen Kosten.

Zeitz/MZ. - Der Sommer war in den Augen von Michael Schmidt, Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga), nicht allzu gut: viel Regen und kalt. das wirkte sich auch auf die Biergartenbesuche aus. „Niemand hat bei unbeständigem Wetter Lust, Essen zu gehen“, weiß der Landeschef.