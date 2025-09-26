Versammlungen am Freitagabend So verliefen AfD-Kundgebung und Gegendemo in Naumburg - Ärger um entfernte Regenbögen und Sprüche
Am Freitagabend veranstaltete die AfD eine Kundgebung auf dem Naumburger Holzmarkt. Dieser war zuvor bunt gestaltet worden. Doch die Stadtverwaltung entfernte die Bilder und Sprüche. Ob sie dazu von der AfD aufgefordert wurde und wie beide Versammlungen verliefen.
Aktualisiert: 26.09.2025, 19:58
Naumburg - Als im Sommer 2023 die in Regenbogenfarben gestrichene Treppe der Naumburger Schweitzerschule von Unbekannten in den Farben der Reichsflagge überpinselt wurde, sorgte das deutschlandweit für Schlagzeilen. Das Thema ging viral; „Spiegel Online“ berichtete.